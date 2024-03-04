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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Apple официально представила обновлённые MacBook Air с чипами M3, поддержкой двух внешних дисплеев и Wi-Fi 6E
Внешне ноутбуки никак не изменились по сравнению с предыдущим поколением. Цены тоже прежние.

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Компания Apple без лишней помпы анонсировала обновлённые версии ноутбуков MacBook Air на базе более актуального чипсета M3 — апгрейд актуален для 13- и 15-дюймовых моделей. Производитель утверждает, что с новым чипом устройства оказались на 60 % мощнее устройства на M1 и «в 13 раз производительнее» более ранних моделей.

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Ноутбуки MacBook Air на базе M3 имеют более производительные блоки CPU, обновлённый ИИ-движок Neural Engine и более быстрый Wi-Fi по сравнению с устройствами с M2. Использование актуального процессора позволило реализовать для «лёгких» ноутбуков поддержку до двух внешних дисплеев. Но такая связка будет работать только в том случае, если пользователь отключить экран ноутбука (можно ноутбук и вовсе закрыть, как это часто делают в подобных ситуациях).

Обновлённые MacBook Air оснащены чипами M3 с восьмиядерными центральными процессорами и интегрированными графическими процессорами с 10 ядрами. Apple утверждает, что использование в лэптопах нового 16-ядерного ИИ-движка Neural Engine делает из них «лучшими потребительскими ноутбуками для ИИ». Что касается Wi-Fi, то теперь там будет устанавливаться модуль с поддержкой стандарта Wi-Fi 6E, предполагающего вдвое большую максимальную скорость скачивания, чем у ноутбуков предыдущего поколения.

Внешний вид свежих 13- и 15-дюймовых MacBook Air не претерпел никаких изменений: вырез на экране никуда не делся, расположение клавиш и портов тоже осталось прежним.

В онлайн-магазине Apple обновлённая 13-дюймовая модель MacBook Air с чипом M3 предлагается по цене от $1099 ($999 для студентов). За старшую 15-дюймовую версию придётся отдать минимум $1299 (скидка $100 для учащихся тоже есть). Напомним, предыдущие версии на базе Apple M2 предлагались по той же цене.

#apple #macbook air
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