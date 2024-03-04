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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung стремится к 2030 году полностью автоматизировать производство чипов
Включая операции по тестированию и упаковке.

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Издание DigiTimes со ссылкой на Dealsite сообщает, что южнокорейская компания Samsung Electronics уведомила своих поставщиков о намерениях отдавать приоритет в закупках оборудованию с высокой степенью автоматизации операций. Первоначально корейский гигант хотел внедрить оборудование с высокой автоматизацией на большинстве этапов производства к 2030 году, но если поставщики смогут разработать профильное ПО раньше, то цель может быть достигнута уже к 2026 году.

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Источник изображения: Shutterstock

Специфика заключается в том, как поясняет источник, что на этапе обработки кремниевых пластин уже сейчас автоматизированы более 90% операций. Тестирование и упаковка чипов охвачены автоматикой гораздо слабее, лишь на 20–30 %. Подобные операции сложнее автоматизировать из-за требований к взаимному расположению множественных обрабатываемых компонентов.

В июне прошлого года Samsung удалось запустить на двух своих предприятиях полностью автоматизированные линии, и количество отказов в работе оборудования в итоге снизилось на 90%, а потребность в человеческих ресурсах уменьшилась на 85%. С экономической точки зрения автоматизация выгодна тем, что позволяет поднять производительность предприятия, ускоряя окупаемость оборудования.

#samsung #полупроводники #литографическое производство #автоматизация
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