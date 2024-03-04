С момента выхода акций на биржу в 1994 году.

Как поясняет Bloomberg, бум искусственного интеллекта идёт на пользу не только инвесторам NVIDIA, но и тем, кто решил вложить деньги в акции компаний, взаимодействующих с ней на производственном уровне. По крайней мере, сегодня акции TSMC начали торговую сессию ростом на 5,2% до рекордно высокого уровня в 725 новых тайваньских долларов за штуку. Это самая высокая цена с момента выхода акций TSMC на фондовый рынок в 1994 году.

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Источник изображения: TSMC

При текущих котировках капитализация TSMC достигает $597 млрд и приближает компанию к возвращению в десятку самых дорогих эмитентов мира. Всего с начала года акции TSMC подорожали на 22%, одновременно оказав поддержку всему фондовому рынку Тайваня, который в значительной степени ориентирован на полупроводниковую отрасль. TSMC производит для NVIDIA ускорители вычислений, применяемые в системах искусственного интеллекта, и помимо изготовления самих чипов, участвует в процессе их тестирования и упаковки.