Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Курс акций TSMC вырос до рекордного уровня
С момента выхода акций на биржу в 1994 году.

реклама

Как поясняет Bloomberg, бум искусственного интеллекта идёт на пользу не только инвесторам NVIDIA, но и тем, кто решил вложить деньги в акции компаний, взаимодействующих с ней на производственном уровне. По крайней мере, сегодня акции TSMC начали торговую сессию ростом на 5,2% до рекордно высокого уровня в 725 новых тайваньских долларов за штуку. Это самая высокая цена с момента выхода акций TSMC на фондовый рынок в 1994 году.

реклама

Источник изображения: TSMC

При текущих котировках капитализация TSMC достигает $597 млрд и приближает компанию к возвращению в десятку самых дорогих эмитентов мира. Всего с начала года акции TSMC подорожали на 22%, одновременно оказав поддержку всему фондовому рынку Тайваня, который в значительной степени ориентирован на полупроводниковую отрасль. TSMC производит для NVIDIA ускорители вычислений, применяемые в системах искусственного интеллекта, и помимо изготовления самих чипов, участвует в процессе их тестирования и упаковки.

#финансы #полупроводники #tsmc #акции
+
Написать комментарий (0)
Акции NVIDIA могут повторить судьбу Tesla, если инвесторы разочаруются
Технология нанопечати может найти применение при производстве микросхем памяти
Из-за экспансии HBM3 у SK hynix осталось меньше денег на расширение производства NAND
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
60
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
28
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
29
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
27
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
16
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
23
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
4
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
14

Сейчас обсуждают

Пузо
11:07
Мало денег (жаба душит) - берём китай ссд map1202 + быстрый флеш типа ymtc или подобного, денежки немножко появились - map1602 + быстрый флеш, деньги карман жмут - стартуем с адаты 960 и далее (по вку...
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
Dmitry Mitry
11:07
Я могу деньги на стим положить, через VPN на плати маркете. И смогу независимо от роскомнадзора, я достаточно разбираюсь в компьютерах, чтобы обойти любые блокировки.
В Госдуме допустили блокирование «Википедии» из-за нового закона о VPN
daem0ns
11:03
>>> и не будем забывать про порно, популярность которого превосходит все остальное вместе взятое. вот с этого и надо было начинать! Порно. это ваше всё, весь смысл жизни в порно!!! хе-хе-хе скажи ...
В Госдуме допустили блокирование «Википедии» из-за нового закона о VPN
Bratken
11:02
Соглаасен. Но надо поставить звездочку с припиской "если деньги позволяют" :)
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
Станислав Катин
11:02
Бла бла бла. В заголовке статьи вопрос. Почему r5 НИЧЕМ не лучше "синего". Ответ: т.к. ты нищеброд и не можешь позволить 4090, то разница будет всего 15% а ты этого и не увидишь, расслабься
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
Chihonya
11:01
сам с собой бакланишь додик?
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
Иван Загребельный
11:00
Пока что вот так это выглядит
Google упрощает ремонт смартфонов Pixel
Станислав Катин
10:58
Продав старую плату и старую память не хватит даже только на плату
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
Pasha Pasha
10:58
Совершенно разные платформы не совместимы для сравнения. Есть пк и есть бокс. На пк играю в то, что играю годами, а на боксе просто кайфую в нфску лёжа перед теликом 65дюймов. И не нужно говорить, что...
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
Alex Palex
10:58
армата танк предельных параметров, придет время,и он пойдет в широкую серию. А пока ждем новых т80, очень любопытно будет на них взглянуть.
Глава «Ростеха» объяснил, почему суперсовременные танки Т-14 «Армата» не применяются в зоне СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем