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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Обновлённый электромобиль Hyundai IONIQ 5 получил более ёмкую батарею и задний «дворник»
А также человеческий перчаточный ящик и ряд физических кнопок на центральной консоли.

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Растущая конкуренция на рынке электромобилей заставляет автопроизводителей всё больше внимания уделять работе с пожеланиями клиентов, и если верить Electrek, Hyundai Motor при обновлении электрического хэтчбека IONIQ 5 прислушалась к критике. Незначительные изменения во внешности машины соседствуют с заметными улучшениями в ряде характеристик и функциональных возможностей.

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Источник изображения: Hyundai Motor

Программное обеспечение, например, теперь можно обновлять «по воздуху», как на многих современных электромобилях. Тяговая батарея Hyundai IONIQ 5 увеличила свою ёмкость с 77,4 до 84 кВт‧ч, что позволило увеличить запас хода с 458 до 485 км. Впрочем, на станции экспресс-зарядки поднять заряд батареи с 10 до 80 % по-прежнему можно за 18 минут. Электромобиль теперь позволяет использовать «цифровые ключи» в смартфоне и передавать их знакомым или клиентам прокатных контор. Боковые зеркала на южнокорейском рынке уступили место камерам, но на рынках многих стран подобная замена пока не предусматривается законами, а потому будет применяться выборочно.

Источник изображения: Hyundai Motor

Впервые этот хэтчбек получил такое простое удобство как щётку стеклоочистителя на заднем стекле. Поскольку аэродинамика кузовов подобной формы довольно быстро способствует загрязнению заднего стекла, для многих автовладельцев наличие «заднего дворника» критично.

Источник изображения: Hyundai Motor

На ступице рулевого колеса появились четыре светоиндикатора, которые позволяют не только отслеживать состояние зарядки тяговой батареи, но и используются при работе с голосовым ассистентом, а также системой контроля за положением рук водителя.

Источник изображения: Hyundai Motor

В районе центрального подлокотника появился ряд физических кнопок, позволяющих вызвать наиболее часто используемые функции без необходимости обращаться к голосовому ассистенту или сенсорному дисплею на центральной консоли. Помимо площадки для беспроводной зарядки смартфона, у этого бокса появились и зарядные порты USB-C. Сложить сидения заднего ряда можно при помощи электропривода, активируемого кнопкой в багажном отделении. Перчаточный ящик получил более традиционную схему открывания, поскольку до рестайлинга он был выдвижным, что затрудняло доступ к внутреннему пространству отсека при нахождении на переднем кресле пассажира. Примечательно, что после обновления Hyundai IONIQ 5 в Южной Корее не подорожал.

#электромобили #hyundai #hyundai ioniq 5
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