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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские государственные СМИ возобновили пропаганду против криптовалют
На фоне роста курса биткоина.

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С начала текущего года курс биткоина вырос на 44% и сейчас находится на максимальных с ноября 2021 года уровнях. Всё это спровоцировало интерес к данному цифровому активу в Китае, где добыча криптовалют и инвестиции в них официально запрещены. По крайней мере, количество поисковых запросов, упоминающих криптовалюты, с февраля в китайских социальных сетях и поисковых системах увеличилось кратно, чего явно не могут не замечать китайские власти.

По этой причине, как поясняет South China Morning Post, государственные средства массовой информации в КНР активизировали пропаганду идеи об опасности инвестиций в криптовалюту. Профильные материалы в китайской прессе упоминают о высокой волатильности криптовалют и рисках, связанных с вложениями в них.

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Источник изображения: Unsplash, Andre Francois McKenzie

Инвесторов китайские власти призывают подходить к выбору инструментов для вложения денег с холодным умом. В апреле должно состояться событие, именуемое «халвингом», которое сократит размер вознаграждения за добычу биткоина, а эмиссию этой криптовалюты замедлит. На американском фондовом рынке появились инвестиционные фонды, которые официально предлагают связанные с криптовалютами паи, и это также подогревает спрос на биткоин, но китайские СМИ подчёркивают, что фундаментально для рынка криптовалют в Поднебесной ничего не меняется.

#китай #криптовалюты #биткоин #инвестиции
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