Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Для китайских разработчиков ускорители Huawei Ascend 910B становятся альтернативой NVIDIA A100 в условиях санкций
Очереди и высокие цены становятся нормой.

реклама

По оценкам аналитиков SemiAnalysis, на мнение которых ссылается South China Morning Post, выпускаемый для Huawei компанией SMIC по 7-нм техпроцессу ускоритель Ascend 910B по своим техническим характеристикам слегка превосходит NVIDIA A100. Он был разработан в условиях санкций, поскольку выпускать предшественника в виде чипа Ascend 910 по 7-нм техпроцессу силами TSMC компания Huawei более не имеет возможности.

реклама

Источник изображения: Huawei Technologies

Серверная система на базе восьми ускорителей Ascend 910B, по словам китайских источников, на местном рынке стоит около $208 395. По цене подобное решение сопоставимо с предлагаемыми на чёрном рынке серверами на базе ускорителей NVIDIA A100. Более того, на получение ускорителей Huawei Ascend 910B существует очередь, поскольку спрос превышает предложение. По сути, Huawei для успешной конкуренции с NVIDIA на внутреннем рынке Китая нужно лишь распространить программное обеспечение, которое стало бы приемлемой альтернативой разрабатываемой годами экосистеме CUDA. На это тоже потребуются деньги, но особого выбора у китайских разработчиков нет.

#nvidia #китай #huawei #санкции #искусственный интеллект #ascend #ascend 910b
+
Написать комментарий (0)
Представители Dell проболтались о существовании мощнейшего ускорителя NVIDIA B200
Dell и HPE сошлись во мнении, что дефицит ускорителей NVIDIA сохранится до следующего года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Американская "Булава" нацелится на превосходящие по мощи ВМС Китая
5
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
30
Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
52
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
24
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
28
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
13
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
19
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
21

Сейчас обсуждают

Мохнатый
04:45
Правильно! Убить всех русскоговорящих на Украине! До Львова всё равно не долетит! Слава Путину!
Bild: ВС России эффективно уничтожают позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Борис Дайтер
04:26
Бразилия уже давно объяснила Венисуэле, кто достанется на завтрак анаконде, если рискнет разинуть рот на чужое добро.
Нефтяные гонки Венесуэлы и Гайаны могут усугубиться в полномасштабную конфронтацию
Джон Коннор
03:56
Жаль он тебе в голову не нассал, говно разбавил бы ))))
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
Джон Коннор
03:55
Всего два дрона? Да ещё и дешёвых самых. Ну и что этот за танк картонный?
Появились кадры, как два дрона-камикадзе вывели из строя Abrams ВСУ в Бердычах
Дмитрий Зяблов
03:48
Вот не похер, что там заднеприводные мелют, такие же умняшки как проебалты.
Президент Финляндии призвал говорить с Россией «прямо и не увиливая»
Дмитрий Зяблов
03:45
Как там фортеция Авдеевка, Артёмовск? А, ты наверное не в курсе, что там уже давно хохлоскота нет?
В Киеве рассказали о масштабах рубежей обороны города
Дмитрий Зяблов
03:40
Щас Михуйлан пруфов запросит.)
Третий танк M1 Abrams под Авдеевкой был поражён FPV-дронами «Упырь»
Дмитрий Зяблов
03:33
Биостар что то путёвое хоть выпускало когда то? 🤔
Biostar выпустила бюджетную плату на чипсете AMD A620A — это B550 под новым названием
Дмитрий Зяблов
03:32
"корреспондент из Германии Юлиан Репке" Капитан очевидность. 🤦‍♂️
Bild: ВС России эффективно уничтожают позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Дмитрий Зяблов
03:20
Горлыныча чпокнули.
Появились кадры, как два дрона-камикадзе вывели из строя Abrams ВСУ в Бердычах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем