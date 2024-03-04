Очереди и высокие цены становятся нормой.

По оценкам аналитиков SemiAnalysis, на мнение которых ссылается South China Morning Post, выпускаемый для Huawei компанией SMIC по 7-нм техпроцессу ускоритель Ascend 910B по своим техническим характеристикам слегка превосходит NVIDIA A100. Он был разработан в условиях санкций, поскольку выпускать предшественника в виде чипа Ascend 910 по 7-нм техпроцессу силами TSMC компания Huawei более не имеет возможности.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Серверная система на базе восьми ускорителей Ascend 910B, по словам китайских источников, на местном рынке стоит около $208 395. По цене подобное решение сопоставимо с предлагаемыми на чёрном рынке серверами на базе ускорителей NVIDIA A100. Более того, на получение ускорителей Huawei Ascend 910B существует очередь, поскольку спрос превышает предложение. По сути, Huawei для успешной конкуренции с NVIDIA на внутреннем рынке Китая нужно лишь распространить программное обеспечение, которое стало бы приемлемой альтернативой разрабатываемой годами экосистеме CUDA. На это тоже потребуются деньги, но особого выбора у китайских разработчиков нет.