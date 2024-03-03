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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i5-14600K помог разогнать память до режима DDR5-11088
А это, между прочим, пятое место в абсолютном рейтинге.

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Судя по хронологии добавления новых результатов в статистику HWBot, немецкий энтузиаст sergmann последние несколько дней потратил на улучшение достижений в сфере разгона оперативной памяти типа DDR5, причём использовал для этого не флагманский процессор линейки, а модель Intel Core i5-14600K. Тем не менее, даже этот «крепкий середнячок» в материнской плате Gigabyte Z790 AORUS Tachyon X в комбинации с блоком питания Seasonic мощностью 1300 Вт показал результат, достойный пятого места в рейтинге HWBot.

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Источник изображения: база результатов валидации CPU-Z

Единственный модуль памяти марки Patriot работал в режиме DDR5-11088 при значении таймингов 64-127-127-127-127-2. Кстати, этот результат замыкает пятёрку достижений в разгоне памяти до уровня свыше DDR5-11000, все последующие записи в рейтинге HWBot располагаются ниже этого уровня.

#экстремальный разгон #ddr5 #core i5-14600k
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