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Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году доля подключаемых к сети автомобилей на первичном рынке КНР вырастет до 42%
В прошлом она достигала 34%.

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Китай давно является крупнейшим рынком автомобилей в целом и электромобилей в частности, но на нём достаточно распространены и разного рода гибриды, которые можно подзаряжать от электросети. Как выяснили аналитики Citi, из 25,4 млн проданных в Китае автомобилей на долю аккумуляторных электромобилей пришлось 6 млн штук, а количество проданных подзаряжаемых от сети гибридов достигло 2,7 млн штук. Итого, подключаемые к электросети машины достигли 34% первичного автомобильного рынка КНР в прошлом году.

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Источник изображения: BYD

В текущем году, по мнению аналитиков Citi, в КНР будет продано 7 млн аккумуляторных электромобилей, а количество реализованных подзаряжаемых гибридов вырастет до 4,1 млн штук. Если учесть, что ёмкость всего рынка легковых машин в Китае достигнет 26,1 млн штук, то подключаемые к сети транспортные средства достигнут 42% первичного рынка. Хотя темпы роста продаж электромобилей и замедляются, говорить о насыщении рынка в Китае преждевременно.

#аналитика #китай #электромобили #гибриды
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