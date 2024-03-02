В прошлом она достигала 34%.

Китай давно является крупнейшим рынком автомобилей в целом и электромобилей в частности, но на нём достаточно распространены и разного рода гибриды, которые можно подзаряжать от электросети. Как выяснили аналитики Citi, из 25,4 млн проданных в Китае автомобилей на долю аккумуляторных электромобилей пришлось 6 млн штук, а количество проданных подзаряжаемых от сети гибридов достигло 2,7 млн штук. Итого, подключаемые к электросети машины достигли 34% первичного автомобильного рынка КНР в прошлом году.

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Источник изображения: BYD

В текущем году, по мнению аналитиков Citi, в КНР будет продано 7 млн аккумуляторных электромобилей, а количество реализованных подзаряжаемых гибридов вырастет до 4,1 млн штук. Если учесть, что ёмкость всего рынка легковых машин в Китае достигнет 26,1 млн штук, то подключаемые к сети транспортные средства достигнут 42% первичного рынка. Хотя темпы роста продаж электромобилей и замедляются, говорить о насыщении рынка в Китае преждевременно.