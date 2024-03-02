Торги впервые успели завершиться на данной отметке.

Вчера руководство Dell Technologies призналось, что ежеквартально кратно увеличивает сумму заказов на поставку серверов для систем искусственного интеллекта, и основным препятствием для удовлетворения спроса в этой сфере остаётся дефицит ускорителей NVIDIA H100. Самой Dell данные откровения обеспечили рост курса акций на 31%, что является максимальным приростом за всё время, прошедшее с возвращения компании на фондовый рынок. Ну, а нацеленные на акции NVIDIA спекулянты за эту возможность ухватились, чтобы поднять капитализацию компании за пределы $2 трлн. При этом непосредственно курс акций NVIDIA вырос всего на 4%, но этого оказалось достаточно для преодоления важного рубежа.

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Источник изображения: NVIDIA

До этого в феврале курс акций NVIDIA кратковременно в течение торговой сессии уже приближал компанию к покорению рубежа капитализации в $2 трлн, но впервые торги успели завершиться за этой отметкой только накануне. На данный момент капитализация NVIDIA составляет $2,06 трлн, компания остаётся третьей по этому критерию среди эмитентов американского фондового рынка после Microsoft и Apple. Кстати, акции AMD тоже выросли в цене на 5%, поэтому отчётность Dell помогла заработать не только участвующим в сделках с акциями NVIDIA. Последние, кстати, за прошлую торговую сессию реализовали или приобрели акций компании на сумму $38 млрд. С начала года акции NVIDIA выросли в цене на 66%.