Не без государственной поддержки, как считается.

Начать первый месяц календарной весны тайваньский ресурс DigiTimes решил с жеста доброй воли, открыв всеобщий доступ к довольно злободневному материалу о попытках китайской компании SMIC эффективно противостоять американским санкциям в сфере выпуска передовой полупроводниковой продукции. Принято считать, что SMIC не только освоила выпуск 7-нм чипов в условиях санкций, но и готовится наладить производство 5-нм продукции, а в идеале замахнуться и на некий аналог 3-нм техпроцесса.

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Источник изображения: SMIC

Даже если уровень выхода годных чипов по текущей ревизии 7-нм техпроцесса не превышает 50%, то масштабная государственная поддержка и деньги ключевого заказчика на этом направлении в лице Huawei Technologies позволят SMIC безболезненно пережить данное обстоятельство. Тем более, что качество продукции с течением времени удастся подтянуть.

Если в четвёртом квартале 2022 года SMIC довольствовалась лишь 64,4% выручки от обработки кремниевых пластин типоразмера 300 мм, то в прошлом квартале эта доля выросла до 74,2%. В эквиваленте 200-мм пластин производительность предприятий SMIC за прошедший год выросла на 11,4% до 805 500 штук в месяц. Аналитики предполагают, что это говорит о концентрации SMIC на заказах по выпуску более дорогой передовой продукции. Даже в условиях жёстких санкций компания продолжает наращивать выручку, что также подтверждает данное предположение.