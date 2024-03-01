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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Li Auto оценила «самый большой в мире электромобиль» в $77 800
Под этим титулом выпущен электрический минивэн Mega длиной 5350 мм.

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Китайская компания Li Auto выбрала минивэн Mega в качестве своей самой первой полностью электрической модели, поскольку четыре предыдущих являлись гибридными кроссоверами последовательного типа, у которых ДВС подзаряжал тяговую батарею и питал электроэнергией электродвигатели, непосредственно вращающие колёса. На рынок Mega должна была выйти ещё в декабре прошлого года, но в итоге поставки минивэна в Китае начнутся только в середине марта по цене от $77 800.

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Источник изображения: Li Auto

Называя Mega самым большим среди серийно выпускаемых электромобилей, компания Li Auto упоминает лишь его длину (5350 мм) и ширину (1965 мм), а также длину колёсной базы (3300 мм) и максимальную длину пространства внутри салона (3800 мм). Высота кузова этого семиместного минивэна не уточняется, но причудливая форма силуэта должна оправдываться весьма низким для машин такого класса коэффициентом аэродинамического сопротивления (0,215) и умеренным расходом электроэнергии около 15,9 кВт‧ч на 100 км пути. Тяговой батареи CATL ёмкостью 102,7 кВт‧ч должно хватать на 710 км пути по циклу CLTC.

Источник изображения: Li Auto

Теоретически, пиковая мощность станции экспресс-зарядки, к которой можно подключать Li Mega, достигает 520 кВт, но в устоявшемся режиме машина может работать с мощностью 400 кВт и принимать силу тока не более 700 А. Чтобы восстановить 500 км запаса хода, минивэну будет достаточно 12 или 15 минут, в зависимости от условий зарядки. Теоретически, восполнить 80% ёмкости тяговой батареи на станции экспресс-зарядки можно за 12 минут.

Салон минивэна позволяет разместить семерых человек и изрядное количество багажа, внутреннее пространство можно трансформировать различным образом и превращать в спальные места или комфортные ложа для длительных путешествий. По традиции, салон напичкан мониторами, микрофонами и динамиками, а управлять большинством бортовых устройств и систем можно при помощи голосовых команд на китайском языке. В составе бортовой электроники упоминаются не только два процессора NVIDIA Orin-X, но и процессор Qualcomm Snapdragon 8295P. Связь поколения 5G с возможностью использования двух SIM-карт обеспечивает поддержку самых современных информационных сервисов и позволяет реализовать продвинутые системы активной помощи водителю. Компанию лидару составляют несколько камер и прочих датчиков, обеспечивающих автономность управления машиной в определённых условиях.

На китайском рынке минивэн Li Mega оценён в $77 800, там она пока предлагается в единственной комплектации, а из конкурентов можно упомянуть представленного ранее XPeng X9, который в базовом варианте стоит около $50 000. Сегмент премиальных минивэнов на электротяге в Китае бурно развивается. Такие машины интересны не только семьям с несколькими детьми, но и гражданам, которые в силу традиций заботятся о родителях, проживая с ними вместе одной большой семьёй.

#электромобили #минивэн #li auto #lixiang #li mega
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