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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск обвинил OpenAI в предательстве идеалов открытой платформы и некоммерческой организации
И направил соответствующий иск в суд.

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Илон Маск (Elon Musk) вместе с прочими соучредителями стоял у истоков стартапа OpenAI, который был создан в качестве некоммерческой организации в 2015 году, но тремя годами позже он покинул состав совета директоров и перестал поддерживать OpenAI материально. Как отмечает CoinGape, расхождения в идеологии с нынешним руководством OpenAI дошли до такой черты, что вынудили Илона Маска подать на генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman) в суд за очевидное стремление компании к извлечению прибыли.

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Источник изображения: Imago/ZUMA

Илон Маск предпочёл бы, чтобы OpenAI оставалась некоммерческой организацией не только на словах, но и на деле, а её программные разработки сохраняли открытый исходный код и были доступны всем желающим. Поскольку этого не происходит на практике, Илон Маск считает нужным преследовать Альтмана и компанию OpenAI в целом за нарушение первичных договорённостей через суд. Кроме того, в иске Маск утверждает, что OpenAI прибегает к недобросовестной деловой практике.

#искусственный интеллект #илон маск #openai #сэм альтман #судебный иск
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