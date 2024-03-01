И направил соответствующий иск в суд.

Илон Маск (Elon Musk) вместе с прочими соучредителями стоял у истоков стартапа OpenAI, который был создан в качестве некоммерческой организации в 2015 году, но тремя годами позже он покинул состав совета директоров и перестал поддерживать OpenAI материально. Как отмечает CoinGape, расхождения в идеологии с нынешним руководством OpenAI дошли до такой черты, что вынудили Илона Маска подать на генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman) в суд за очевидное стремление компании к извлечению прибыли.

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Источник изображения: Imago/ZUMA

Илон Маск предпочёл бы, чтобы OpenAI оставалась некоммерческой организацией не только на словах, но и на деле, а её программные разработки сохраняли открытый исходный код и были доступны всем желающим. Поскольку этого не происходит на практике, Илон Маск считает нужным преследовать Альтмана и компанию OpenAI в целом за нарушение первичных договорённостей через суд. Кроме того, в иске Маск утверждает, что OpenAI прибегает к недобросовестной деловой практике.