Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung ускорит внедрение подачи питания с оборотной стороны кристалла чипа
Технология может найти применение уже в рамках 2-нм техпроцесса со следующего года.

реклама

Использование передовой структуры транзисторов GAA в рамках 3-нм техпроцесса, который Samsung Electronics освоила в массовом производстве на полгода раньше TSMC, особых коммерческих успехов южнокорейскому гиганту не обеспечило. При этом она не собирается отказываться от амбиций в сфере перехода на подачу питания с оборотной стороны чипа, которую собираются в ближайшие годы реализовать и Intel, и TSMC.

По крайней мере, корейское издание Chosun Biz сообщает, что Samsung решила внедрить эту технологию не в рамках 1,7-нм техпроцесса где-то в 2027 году, а уже в следующем и в привязке к 2-нм техпроцессу. Обеспечивая оптимизацию подвода питания к структурным блокам чипа с оборотной стороны кристалла, производители повышают энергетическую эффективность чипа и быстродействие транзисторов, а также сокращают площадь кристалла при прочих равных условиях.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

TSMC свою версию этой технологии собирается реализовать где-то в 2026 году, когда будет выпускать разновидности своей 2-нм продукции. Компания Intel в данной сфере претендует на звание первопроходца, поскольку уже в текущем году начнёт выпускать чипы по технологии 20A, которая как раз и предусматривает подвод питания с оборотной стороны кремниевой пластины.

#intel #samsung #полупроводники #литографическое производство #tsmc
+
Написать комментарий (0)
Intel пока не запустила в работу оборудование для выпуска чипов по технологии 14A, но это сделала ASML
Капитализация AMD превысила $300 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
2
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
141
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
22
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
16
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
Потенциально пригодный для жизни гикеан на проверку оказался "адской планетой"
+
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
9
Last Epoch: краткий обзор игры
3
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
8

Сейчас обсуждают

bzun
12:59
Так держать, в итоге они ваще не появятся на рынке перевозок
СМИ: Поставки импортозамещённых самолётов SJ-100 перенесены на 2026 год
bzun
12:57
Серверам мощное видео не надо а вот рабочим станциям нужно
Немецкий поставщик комплектующих для автомобилей Eissmann Automotive объявил о банкротстве
bzun
12:54
Укры уже их там палят. Вчера видосик видел как укры прямой наводкой по бмп ипанули что у водятела нога застряла на газу и бмп врезалась в дырво.
«Ростех»: очередная партия БМП-3 отправлена с Курганмашзавода в войска
Kira625
12:50
Ну всё, только теперь, заручившись поддержкой Украины Британия сможет бросить вызов Аргентине в борьбе за Фолкленды ;)
Глава украинской дипломатии ответил на вопрос по поводу договора о гарантиях безопасности цитатой
daem0ns
12:46
Этот цпсошник порвался, несите нового!
Производитель мониторов "Лайтком" подал иск на блогера за критику использования российского чипа
daem0ns
12:46
в какой? в стране 404?? возьми огнетушитель, притуши свой горящий пердак
Производитель мониторов "Лайтком" подал иск на блогера за критику использования российского чипа
Дмитрий Смирнов
12:43
Я то же совсем недавно обновил свой ПК. В старом корпусе было тесно и душно новому железу(Ryzen 9 5900x , RTX 4070) . Так же как и автор был разочарован современными корпусами. В итоге нашел на Авито ...
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Alex Sikrajf
12:36
Кремний-углеродные батареи уже начали ставить в смартфоны. И на ssd все недавно пересели и ддр5 уже есть
Наблюдения за спутниками, в будущем должны улучшить сведение аппаратов из космоса на Землю
Sensible
12:35
Примерно так же. При переходе на 10 и SSD я просто не стал удалять раздел с установленной 7-кой на HDD. При 3 тб выделить 30 гиг на разделе не проблема, а возможность загрузится в альтернативу есть...
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
Александр Еремеев
12:32
Похоже потенциальный триллионер. Су идет по стопам дяди.
Капитализация AMD превысила $300 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем