NVIDIA в прошлом квартале поставила на рынок более 900 000 графических процессоров.

Аналитики Bank of America решили обеспечить инвесторов довольно редкой статистикой о количестве отгруженных AMD и NVIDIA за прошлый квартал графических процессоров в натуральном выражении. Впрочем, о назначении продукции, попавшей в сводную выборку, можно только догадываться, но справедливо будет предположить, что ускорители вычислений серверного назначения доминировали в структуре поставок обеих компаний.

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Источник изображения: NVIDIA

NVIDIA в четвёртом квартале прошлого года, как сообщается, смогла отгрузить более 900 000 графических процессоров, что более чем в два раза превышает итог аналогичного периода 2022 года. Именно ускорители семейства Hopper (H100) формировали основную часть серверной выручки NVIDIA в прошлом квартале, а в целом на рынке компания занимала около 95%.

Пусть AMD пока не может похвастать столь прочными позициями на рынке, но её объёмы поставок GPU в прошлом квартале последовательно увеличились более чем в три раза. По всей видимости, подобный скачок связан с началом поставок ускорителей AMD Instinct MI300, которые как раз начали поступать на рынок в четвёртом квартале.

В игровом сегменте, по мнению аналитиков Bank of America, обе компании в первом квартале не смогут продемонстрировать убедительного прогресса, но в дальнейшем до конца года рынок должен ожить, а цикл обновления игровых видеокарт продлится до 2026 календарного года.