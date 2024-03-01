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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD за квартал утроила количество отгружаемых GPU
NVIDIA в прошлом квартале поставила на рынок более 900 000 графических процессоров.

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Аналитики Bank of America решили обеспечить инвесторов довольно редкой статистикой о количестве отгруженных AMD и NVIDIA за прошлый квартал графических процессоров в натуральном выражении. Впрочем, о назначении продукции, попавшей в сводную выборку, можно только догадываться, но справедливо будет предположить, что ускорители вычислений серверного назначения доминировали в структуре поставок обеих компаний.

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Источник изображения: NVIDIA

NVIDIA в четвёртом квартале прошлого года, как сообщается, смогла отгрузить более 900 000 графических процессоров, что более чем в два раза превышает итог аналогичного периода 2022 года. Именно ускорители семейства Hopper (H100) формировали основную часть серверной выручки NVIDIA в прошлом квартале, а в целом на рынке компания занимала около 95%.

Пусть AMD пока не может похвастать столь прочными позициями на рынке, но её объёмы поставок GPU в прошлом квартале последовательно увеличились более чем в три раза. По всей видимости, подобный скачок связан с началом поставок ускорителей AMD Instinct MI300, которые как раз начали поступать на рынок в четвёртом квартале.

В игровом сегменте, по мнению аналитиков Bank of America, обе компании в первом квартале не смогут продемонстрировать убедительного прогресса, но в дальнейшем до конца года рынок должен ожить, а цикл обновления игровых видеокарт продлится до 2026 календарного года.

#amd #nvidia #видеокарты #аналитика
2
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Капитализация AMD превысила $300 млрд
Dell могла бы продавать в разы больше серверов, если бы не дефицит ускорителей NVIDIA
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AMD за квартал утроила количество отгружаемых GPU
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новость про амд, но в тексте бла-бла-бла про нвидию, и крупным планом фотка зелёного кирпича... lol
AMD за квартал утроила количество отгружаемых GPU
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