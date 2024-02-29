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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Десятилетние усилия Apple создать электромобиль стоили компании более $10 млрд
Теперь силы будут перенаправлены на искусственный интеллект.

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Поскольку к концу своего существования проект Apple по созданию электромобиля собрал команду из примерно 2000 специалистов, постигшее некоторых из них разочарование не могло не добраться до страниц издания The New York Times, которое обобщило историю этой инициативы, полную смены руководителей, концепций и векторов развития. Моральный дух многих из участников проекта характеризуется интересной деталью — негласно эту программу в рядах Apple называли не Project Titan, а «крушение Титаника», явно намекая на незавидную судьбу всей инициативы.

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Источник изображения: Apple

Начать следует с того, что в 2014 году мир был полон энтузиастов, которые были уверены, что уже в ближайшем будущем по улицам будут ездить автономные электромобили. К тому же, старту проекта во многом способствовало желание главы Apple Тима Кука (Tim Cook) сохранить в штате компании ценных специалистов, которые к тому моменту закончили разработку умных часов Apple Watch. Им как раз и было поручено разрабатывать разные технологии для будущего электромобиля марки.

У руководителей компании на разных этапах расходились мнения по поводу представления о будущем транспортном средстве Apple. В одном случае руководство стремилось создать электромобиль, способный конкурировать с машинами Tesla, в другом речь шла о возможности соперничать с автопилотом Waymo. Кстати, к началу нынешнего года от идеи создать только автопилот сам по себе Apple отказалась, вернувшись к идее создания автономного электромобиля.

Между тем, на стратегическом уровне инициатива заходила в тупик на протяжении нескольких последних лет. Участники проекта понимали, что создаваемый ими электромобиль получился бы не самым дешёвым — дороже $100 000, а продавать его пришлось бы с минимальной прибылью на фоне острой конкуренции. Вложив в идею около десяти лет труда и более $10 млрд, компания на этой неделе окончательно пришла к выводу о нецелесообразности дальнейших попыток создания электромобиля.

#apple #электромобили #автопилот
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