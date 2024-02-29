И уже ведут переговоры с руководством компании.

Как сообщает Electrek со ссылкой на итальянские СМИ, местный министр бизнеса Адольфо Урсо (Adolfo Urso) признался в проведении переговоров с производителями электромобилей как из западных, так и восточных стран об организации их выпуска на территории Италии. По словам чиновника, администрация одного из городов в Германии заблокировала план по расширению местного предприятия Tesla, и это может привести к принятию каких-то других решений по выбору места строительства нового предприятия в Европе.

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Источник изображения: Tesla

В качестве представителя «востока» министр упоминал китайскую компанию BYD. История с блокировкой расширения предприятия в окрестностях Берлина содержит лишь часть истины. Общественность в этой местности действительно протестовала против расширения немецкого предприятия в Германии, но данное решение ни к чему не обязывает саму компанию. Она в случае необходимости может продолжить расширение своего предприятия в Германии, хотя местная бюрократия явно надоела Илону Маску (Elon Musk), и он в своём традиционном стиле может принять импульсивное решение продолжить расширение бизнеса в Европе в другой стране.