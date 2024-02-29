Компанию Китаю и России в этом перечне составили Северная Корея и Иран.

КНР уже давно запретила передачу персональных данных своих граждан за пределы страны, из-за этого Tesla даже была вынуждена построить в Китае локальный центр обработки данных для хранения видеозаписей с машин местного производства. Как сообщает Nikkei Asian Review, президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) готовится подписать указ, согласно которому передача персональных данных граждан США в недружественные страны будет запрещена. Под запрет попадёт и передача генетической, биометрической и финансовой информации, которая может быть использована во вред интересам национальной безопасности США.

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Источник изображения: NVIDIA

Пока непонятно, коснётся ли данный запрет иностранных компаний, которые имеют представительства и инфраструктуру на территории США. Транснациональные компании будут освобождены от данных ограничений, но они не смогут передавать информацию третьим лицам из указанных стран. Попытки «приземлить» TikTok китайской компании ByteDance уже предпринимались властями США, но инициатива в определённый момент заглохла на полпути.