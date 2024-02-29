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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Пикап Tesla Cybertruck продан на аукционе за $244 000
Шеф, два с половиной счётчика!

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Судя по публикации на страницах сайта Electrek, намерения Tesla ограничить в возможности перепродажи ранних серийных экземпляров Cybertruck их владельцев не были реализованы должным образом, поскольку некоторые из теперь уже бывших обладателей первых товарных машин при случае признаются, что смогли перепродать их за $200 000 и более. Теперь уже существует подтверждаемый скриншотом факт продажи одного из пикапов этой модели на аукционе в США за $244 000 против официальной цены в районе $100 000.

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Источник изображения: Tesla

Утверждается, что машину приобрёл дилер марки Porsche в Орландо. Куплена ли она для последующей перепродажи, либо немецкий производитель спорткаров надеется таким образом «набраться опыта» у Tesla, не уточняется. Конкуренты часто покупают серийные машины других автопроизводителей, чтобы разобрать их и изучить конструктивные решения. Другое дело, что сам по себе выбор электрического пикапа в качестве объекта изучения несколько удивляет в контексте упоминания Porsche.

#tesla #электромобили #cybertruck #tesla cybertruck #электрический пикап #porsche
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