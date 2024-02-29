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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
HP Inc увеличила объёмы продаж ПК, но сократила выручку
Она стала продавать больше дешёвых компьютеров.

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Аналитики, которые следили за квартальной отчётностью HP Inc., ориентировались прежде всего на динамику выручки, и она не оправдала их ожиданий, сократившись по итогам предыдущего трёхмесячного периода на 4,4% в годовом сравнении до $13,2 млрд. В сегменте персональных систем выручка компании сократилась на 4% до $8,8 млрд, причём в потребительском сегменте она упала только на 1% до $2,76 млрд, а в коммерческом — на 5% до $6,05 млрд. В сегменте персональных систем в целом 69% выручки определялись коммерческими клиентами, и на 31% частными.

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Источник изображения: HP Inc.

В штучном измерении поставки персональных систем HP выросли на 5%, в потребительском сегменте они выросла на 10%, а в коммерческом на 2%. По сути, падение выручки на этом фоне объясняется только смещением спроса в сторону более дешёвых компьютеров. Кстати, в текущем году HP Inc. всё же рассчитывает нарастить выручку от реализации ПК, поскольку видит потенциал в коммерческом сегменте рынка, вынужденном переходить на новые версии Windows и обновлять корпоративные парки техники.

Реализация устройств печати и расходных материалов к ним принесла HP Inc. на 5% меньше выручки, чем годом ранее — только $4,4 млрд. В штучном выражении поставки принтеров и МФУ сократились на 17%, хотя выручка от реализации расходных материалов осталась на уровне прошлого года. Характерно, что в сегменте печати выручка компании на 65% определялась реализацией расходных материалов, но это типичная для бизнес-модели этого поставщика ситуация. В коммерческом сегменте выручка на направлении устройств печати сократилась на 12%, а в потребительском сразу на 22%. В этом случае аналитики смогли угадать динамику выручки HP Inc., но в совокупности с падением выручки на направлении ПК публикация квартальной отчётности вызвала снижение курса акций компании на 7,5%.

#аналитика #финансы #ноутбуки #hp inc.
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