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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дефицит водных ресурсов может ограничить развитие производства чипов компанией TSMC
Особенно на Тайване.

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Издание CNBC со ссылкой на комментарии аналитиков S&P Global Ratings сообщило, что планам TSMC по развитию сети предприятий по выпуску чипов может помещать дефицит водных ресурсов, который особенно актуален для Тайваня, где продолжат сосредотачиваться передовые предприятия компании. С каждым новым этапом литографии потребление воды для охлаждения оборудования и промывки кремниевых пластин растёт, поскольку в технологическом процессе появляется всё больше промежуточных шагов, требующих использования воды. В частности, с 2015 года, когда TSMC активно использовала 16-нм техпроцесс, удельное потребление воды в пересчёте на единицу выпускаемой продукции выросло на 35%.

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Источник изображения: TSMC

Каждый год, по мнению экспертов, потребность TSMC в водных ресурсах будет увеличиваться в среднем на 5–9 %, и это представляет определённую проблему для Тайваня как минимум, поскольку здесь случаются засухи, а изменения климата последних лет не позволяют рассчитывать на восполнение запасов пресной воды за счёт осадков. Уже сейчас все производители чипов в мире сообща уже потребляют воды столько же, сколько 7,5-миллионный Гонконг. Непосредственно для TSMC проблема дефицита воды может обернуться ограничением темпов развития бизнеса, но в случае необходимости компания может повысить цены на свои услуги, чтобы удержать норму прибыли на желаемом уровне. Естественно, рост затрат для клиентов TSMC является нежелательным событием, но его вероятность им необходимо учитывать в своих бизнес-стратегиях.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань #дефицит #засуха
Источник: cnbc.com
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