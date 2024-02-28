Акции компании уже упали в цене на 1,8%.

Американская компания Applied Materials является одним из ведущих поставщиков определённых типов оборудования для производства чипов, а потому на её внешнеторговую деятельность распространяются требования правил экспортного контроля США. Как стало известно утром с подачи Reuters, в уходящем месяце компания получила повестку от Федеральной комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), обязывающую её дать показания относительно своей деятельности, связанной с поставками продукции в Китай.

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Источник изображения: Applied Materials

Одновременно суд в Массачусетсе должен рассмотреть дело о легитимности поданного Applied Materials ранее заявления о предоставлении компании субсидий со стороны властей США. Не исключено, что две эти темы непосредственно связаны между собой, и Applied Materials придётся дать объяснения, почему она рассчитывала на государственную поддержку в США, одновременно поставляя свою продукцию в Китай. Правила экспортного контроля США не запрещают поставлять оборудование для выпуска чипов в Китай полностью, поэтому экспертам SEC придётся разобраться, подпадала ли экспортируемая компанией Applied Materials продукция под действующие ограничения.