Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Honda представила водородный кроссовер, который можно заряжать от розетки
Кто сказал, что без водорода нет движения никакого рода?

реклама

Сняв с производства водородный электромобиль Clarity ещё в 2021 году, японская компания Honda Motor обещала вернуть подобный легковой транспорт на рынок, и на этой неделе представила необычную версию кроссовера CR-V с обозначением e:FCEV, которая уже летом этого года начнёт поставляться клиентам в Японии и штате Калифорния. Созданная на платформе CR-V гибридная силовая установка сочетает водородные топливные ячейки и тяговую батарею, которую можно подзаряжать от электросети. Батарея расположена под дном салона, а баллоны для водорода разместились под полом багажного отделения.

реклама

Источник изображения: Honda Motor

Если чисто «аккумуляторного» запаса хода хватит на 60 км, то с полными баками водорода электромобиль способен проехать все 600 км, причём на восполнение этого запаса на водородной заправочной станции ему хватит всего трёх минут. Возможность заряжать батарею от розетки сохранена для большего удобства эксплуатации, ведь водородные заправочные станции пока не так распространены даже в Японии и США, где машина будет продаваться с текущего года. Стоимость новинки пока не уточняется, но обычно водородный транспорт для личного пользования весьма дорог даже на фоне аккумуляторных электромобилей. Топливные ячейки Honda позаимствовала у GM, тем самым сэкономив на разработке новой модели. К слову, от бортовой сети кроссовер позволяет питать внешние потребители мощностью до 1500 Вт.

#электромобиль #honda #водород #гибрид #кроссовер
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi считает, что через несколько лет пятёрка крупнейших автопроизводителей захватит 70% рынка электромобилей
Honda рассчитывает вывести на рынок «народный электромобиль» на смену Civic
Гори-гори ясно: празднование Нового года в Сан-Франциско закончилось поджогом робомобиля Waymo
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
57
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
133
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
49
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
9
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
19
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
6
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
18
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
6
США медленно, но уверенно проигрывают Китаю в Тихом океане считает американский экс-дипломат Ньюшем
2
Филиппины укрепляют линию обороны Тайваня на фоне грядущего конфликта с Китаем
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
12:38
Президента и парламент Украины никто террористами не объявляет, пока. Историю России 20-21 века почитай, ичкерийские террористы или догнивают в могилах, или прячутся по демократичным западным странам....
В МИД России сочли целесообразным признать СБУ, ГУР и ВСУ террористическими организациями
Cowboy Huggies
12:36
А материнка будет дороже стоить, чем на AM4
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Джон Коннор
12:35
Это и так видно, Нвидиа постоянно брешет и играет в грязные игры
Бывший руководитель подразделения AMD Radeon обвинил NVIDIA в недобросовестной конкуренции
Михаил Авраменко
12:34
Просто он хочет намайнить много биткойнов не привлекая внимания санитаров.
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
Cowboy Huggies
12:32
Что уже новый сокет у АМД будет в 2025? Неужели политика АМД стала такой как у интель.
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
OgoGoLog
12:30
Приписал мне кучу эмоций, которые я точно не испытываю. Ты забываешь кого мобилизовали - специалистов с военным прошлым, которые до СВО в какой-то период времени занимались тем же самым. А мнение этих...
Министр обороны Франции объяснил слова Макрона про отправку французских войск на Украину
erno
12:17
Автор, как Россия в будущем сядет за стол переговоров с террористами. Ну, да ей не привыкать с Чечней прекрасно воркует, с теми кто был террористами.
В МИД России сочли целесообразным признать СБУ, ГУР и ВСУ террористическими организациями
Alex Ku
12:16
Зачем в России эта информация?
Компания Seagate Technology объявила о запуске нового интернет-магазина прямых продаж в США
Александр
12:11
Во во, лучше брать себе жирафа, и ощущать как очко растягивается с покупкой новой RTX x0x0.))) Зато не воняет, отверстие ведь заткнуто...
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
Johan_888
12:10
Отличный план Макрон, ВВП лично тебе привезёт ядрён батон на новом ТУ-160М, он уже потренировался.
Financial Times: На территории Украины находится западный спецназ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем