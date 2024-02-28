Кто сказал, что без водорода нет движения никакого рода?

Сняв с производства водородный электромобиль Clarity ещё в 2021 году, японская компания Honda Motor обещала вернуть подобный легковой транспорт на рынок, и на этой неделе представила необычную версию кроссовера CR-V с обозначением e:FCEV, которая уже летом этого года начнёт поставляться клиентам в Японии и штате Калифорния. Созданная на платформе CR-V гибридная силовая установка сочетает водородные топливные ячейки и тяговую батарею, которую можно подзаряжать от электросети. Батарея расположена под дном салона, а баллоны для водорода разместились под полом багажного отделения.

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Источник изображения: Honda Motor

Если чисто «аккумуляторного» запаса хода хватит на 60 км, то с полными баками водорода электромобиль способен проехать все 600 км, причём на восполнение этого запаса на водородной заправочной станции ему хватит всего трёх минут. Возможность заряжать батарею от розетки сохранена для большего удобства эксплуатации, ведь водородные заправочные станции пока не так распространены даже в Японии и США, где машина будет продаваться с текущего года. Стоимость новинки пока не уточняется, но обычно водородный транспорт для личного пользования весьма дорог даже на фоне аккумуляторных электромобилей. Топливные ячейки Honda позаимствовала у GM, тем самым сэкономив на разработке новой модели. К слову, от бортовой сети кроссовер позволяет питать внешние потребители мощностью до 1500 Вт.