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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Отказ NVIDIA от покупки Arm пошёл всем на пользу, как считает глава FTC
Два года назад сделка развалилась по вине регуляторов.

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К весне 2022 года NVIDIA была вынуждена отказаться от намерений купить активы Arm за $40 млрд, поскольку у антимонопольных органов нескольких стран и регионов возникли претензии к такой сделке. Выступая на конференции Bloomberg, как отмечает CNBC, председатель Федеральной комиссии по торговле США (FTC) Лина Хан (Lina Khan) назвала такой исход выгодным не только для обеих компаний, но и для общества в целом.

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Источник изображения: Getty Images

Американское ведомство, которое возглавляет Лина Хан, свои возражения против сделки между NVIDIA и Arm сформулировала ещё в конце 2021 года, и три месяца спустя первая из компаний отказалась от намерений купить вторую, в дальнейшем выплатив неустойку в размере $1,25 млрд. Такое развитие событий, по мнению председателя FTC, подтолкнуло обе компании к активному развитию технологий искусственного интеллекта, Arm же в результате и вовсе вышла на американский фондовый рынок, где её капитализацию сейчас оценивают в $150 млрд против тех $40 млрд, что предлагала изначально NVIDIA. Капитализация последней и вовсе приблизилась к $2 трлн. Подобная динамика ценных бумаг обеих компаний, по мнению Лины Хан, доказывает правильность выбора пути стратегического развития. В какой-то мере регуляторный запрет сделки между компаниями дал им толчок для прогресса независимо друг от друга.

#nvidia #arm #сделка #антимонопольщики
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