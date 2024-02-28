Всё течёт, всё меняется.

По информации Reuters, американский сенатор Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal) на парламентском заседании во вторник выразил озабоченность способностью российских компаний оборонного комплекса получать полупроводниковые компоненты американского происхождения в условиях действия экспортных ограничений США.

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Источник изображения: Reuters

Сенатор обратился к AMD, Intel, Texas Instruments и Analog Devices с призывом тщательнее отслеживать пути поставок своей продукции, которая попадает в руки российских производителей продукции оборонного назначения в обход санкций США. Имеющиеся у американских парламентариев данные позволяют утверждать, что ряд третьих стран с момента начала СВО значительно увеличили импорт продукции в сфере электроники. Предполагается, что в дальнейшем она попадает в Россию.

Впрочем, среди американских парламентариев нашлись и сторонники идеи бессмысленности санкций против России. Сенатор Рон Джонсон (Ron Johnson), например, пояснил, что «если закрыть одну прореху, то тут же появится другая». Представители Intel пояснили, что контракты компании с клиентами подразумевают ограничение на поставку продукции в страны, которые находятся под санкциями США. Производитель старается отслеживать все случаи нарушения данных обязательств. AMD приветствует сотрудничество с различными организациями в вопросе контроля за каналами поставок. Texas Instruments заявила, что тратит огромное количество ресурсов и времени на контроль за логистикой.