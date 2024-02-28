Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel в текущем году рассчитывает поставить не менее 40 млн процессоров с функцией ускорения ИИ
А в следующем — ещё 60 млн штук.

реклама

Издание Nikkei Asian Review выяснило у представителей Intel, какие надежды компания связывает с центральными процессорами для ПК, которые оснащены функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта. По словам вице-президента Дэвида Фэна (David Feng), только в текущем году она собирается отгрузить до 40 млн таких процессоров в сегменте ПК, а в следующем поставить ещё 60 млн штук. По сути, это уже соответствует 20% прогнозируемой ёмкости рынка ПК, не считая продукции других поставщиков процессоров.

реклама

Источник изображения: Intel

Intel со своей стороны считает важным сотрудничать с разработчиками программного обеспечения, чтобы эффективно использовать ресурсы таких процессоров и систем искусственного интеллекта. Глубокая работа на этом направлении ведётся с Microsoft, процессоры Intel уже помогают зрителям трансляций в режиме реального времени переводить язык жестов в английский текст, переводить речь с одного языка на другой, а также составлять слайды презентации PowerPoint только по их текстовому описанию. Разработчики антивирусного ПО также готовы использовать аппаратные ресурсы процессоров Intel для повышения уровня информационной безопасности клиентских систем.

#intel #процессоры #искусственный интеллект
+
Написать комментарий (0)
До конца 2027 года Intel освоит выпуск чипов по технологии Intel 10A
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
54
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
131
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
46
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
19
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
8
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
6
США медленно, но уверенно проигрывают Китаю в Тихом океане считает американский экс-дипломат Ньюшем
1
Филиппины укрепляют линию обороны Тайваня на фоне грядущего конфликта с Китаем
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий
08:56
После "новый длсс, только на новых видеокартах" многим глаза открыли. хотя раньше они и не замечали что "первый длсс только на 2000" А еще раньше "самая мощная видеокарта титан а через несколько ...
Бывший руководитель AMD Radeon назвал NVIDIA картелем
Кирилл Романов
08:55
вброс
Intel подтверждает выпуск 288-ядерных ЦП Sierra Forest в этом году и Granite Rapids-D в следующем
Вячеслав Новиков
08:54
Да, но у "этих" биороботов быстро батарейка садится, и нужна очередная доза горячей жидкости...
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
Андрей Сизов
08:53
Вот недавно взял квест третий.В АСС в первый раз вау эффект есть, потом пропадает правда :), лучше чувствуешь машину и представляешь габариты авто, но пришлось даже как будто чуть переучиваться, сразу...
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
Дмитрий
08:50
ну когда одна и та же видеокарта в интернете достается за 105к а в магазине на полке она же за 155к, то как бы выбора не предоставлено. (это можно посмотреть 4080super )) раньше еще было разн...
В России закрываются фирменные магазины электроники из-за ухода Sony, Bosch и LG
JM+
08:48
Как они уже достали со своим ИИ. Общение с ИИ, это разговор с олигофреном, у которого просто хорошая память. Чем больше это пропагандировать, тем тупее все будут.
Microsoft обновила искусственный интеллект Copilot
Hirano Kohta
08:39
Ну да, конечно. Игровому методу обучения уже 23 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/Colobot
С помощью нового метода можно изучать программирование в игровой форме
Lik Magazin
08:38
У меня алюминиевый мини все норм..
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
cag
08:37
Зачем он нужен в закрытом компе, когда провода не прикручены и спереди намного удобнее .
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Дмитрий
08:36
В каких то деревнях еще берут за траффик хостинги)
После DDoS-атаки владелец сайта получил счёт на $100 000 за трафик
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем