А в следующем — ещё 60 млн штук.

Издание Nikkei Asian Review выяснило у представителей Intel, какие надежды компания связывает с центральными процессорами для ПК, которые оснащены функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта. По словам вице-президента Дэвида Фэна (David Feng), только в текущем году она собирается отгрузить до 40 млн таких процессоров в сегменте ПК, а в следующем поставить ещё 60 млн штук. По сути, это уже соответствует 20% прогнозируемой ёмкости рынка ПК, не считая продукции других поставщиков процессоров.

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Источник изображения: Intel

Intel со своей стороны считает важным сотрудничать с разработчиками программного обеспечения, чтобы эффективно использовать ресурсы таких процессоров и систем искусственного интеллекта. Глубокая работа на этом направлении ведётся с Microsoft, процессоры Intel уже помогают зрителям трансляций в режиме реального времени переводить язык жестов в английский текст, переводить речь с одного языка на другой, а также составлять слайды презентации PowerPoint только по их текстовому описанию. Разработчики антивирусного ПО также готовы использовать аппаратные ресурсы процессоров Intel для повышения уровня информационной безопасности клиентских систем.