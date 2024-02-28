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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
До конца 2027 года Intel освоит выпуск чипов по технологии Intel 10A
И внедрит на предприятиях роботов.

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Издание Tom’s Hardware невольно «придержало сенсацию» по мотивам недавнего мероприятия Intel для клиентов и партнёров, ошибочно приняв услышанное за информацию секретного характера. После выяснения нюансов с представителями Intel было решено предать эту информацию огласке. В частности, стало известно, что выпуск чипов по технологии Intel 14A компания рассчитывает освоить в 2026 году, а до конца 2027 года уже начнётся выпуск продукции по технологии Intel 10A. Грубо говоря, этот техпроцесс примерно будет соответствовать общепринятому 1-нм, который в сопоставимые сроки собирается освоить та же TSMC, например.

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Источник изображения: Tom’s Hardware

Одновременно представители Intel рассказали, что в ближайшие годы компания будет смещать упор на выпуск чипов с использованием EUV-литографии, а это значит, что доля продукции, выпускаемой с использованием техпроцесса 10 нм и более зрелых будет неуклонно снижаться. На собственных предприятиях, которые нельзя будет при разумных затратах модернизировать для выпуска более продвинутой продукции, Intel в ряде случаев будет позволять сторонним компаниям арендовать оборудование и помещения для выпуска чипов по старым техпроцессам, как это сейчас происходит с Tower Semiconductor в штате Нью-Мексико и 65-нм технологией.

Читателя не должно смущать упоминание о техпроцессе Intel 18A в привязке к 2025 году. Речь идёт лишь о способности компании освоить его на двух предприятиях в штате Аризона. Предприятия в Огайо под аналогичные нужды пока тоже только строятся, причём с задержкой из-за промедления властей США с выделением субсидий, но выпуск продукции по технологии Intel 18A компания всё равно сможет наладить во второй половине текущего года на предприятии в Орегоне, по соседству с которым расположен передовой исследовательский центр Intel.

Ещё одним интересным откровением Intel стало намерение компании активно применять технологии искусственного интеллекта и роботов при производстве чипов. Уже в этом десятилетии на предприятиях компании появятся роботы, способные безопасно сосуществовать с человеком на производственных линиях. Искусственному же интеллекту будет доверено управление не только различными производственными процессами, но и прогнозирование объёмов выпуска продукции.

#intel #полупроводники #процессоры #литографическое производство #искусственный интеллект #роботы
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