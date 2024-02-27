Очередная история о «непродаже рыбов».

Хотя фактически подрядчики Apple выпускают гарнитуру дополненной реальности Vision Pro в Китае, на местном рынке она неофициально не продаётся, что и порождает некоторые предпринимательские инициативы, о которых рассказывает ресурс South China Morning Post. Самые нетерпеливые китайские клиенты Apple, в частности, могут воспользоваться услугой аренды гарнитуры Vision Pro у немногочисленных её обладателей. Цены начинаются от $13,6 в час, что нельзя назвать щадящей расценкой, но для желающих составить представление о новинке заранее сумма вполне подъёмная.

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Источник изображения: Apple

Услуга предоставляется даже в некоторых магазинах электроники на территории китайских торговых центров. Столичные подразделения подобных компаний в Пекине после анонса Vision Pro в США четвёртого февраля уже успели принять более 10 000 клиентов. Желающие примерить новинку Apple буквально выстраивались в очередь. Арендовать устройство можно и на целый день примерно за $208, во многих случаях в залог нужно оставить депозит в эквиваленте не менее $4167. При этом некоторые предприниматели в Китае предлагают арендаторам выкупить гарнитуру Apple Vision Pro, если первое знакомство с ней породит у них непреодолимое желание стать её владельцем. По мнению некоторых потенциальных покупателей, многочасовая аренда является более удобным способом познакомиться с новым устройством Apple, чем те 30 минут, которые отводятся для этого в американских фирменных магазинах компании.

Многие предприниматели в этой сфере уже признаются, что имеющиеся у них в наличии гарнитуры забронированы до 4 марта включительно, и при таком спросе на услугу окупить её приобретение можно за три месяца. Китайские клиенты часто жалуются на неудобную посадку гарнитуры на их лице из-за распространённой среди жителей Азии анатомической особенности в виде утопленной переносицы. По официальным каналам Apple Vision Pro начнёт поступать в Китай примерно в мае, как считают аналитики.