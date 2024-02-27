Огнестрельное оружие во время атаки не применялось.

Пикантный момент презентации первого прототипа Tesla Cybertruck заключался в появлении серьёзных повреждений на «пуленепробиваемом» боковом стекле после попадания в него металлического шара. В прошлом году на церемонии, посвящённой началу отгрузки серийных машин этой модели, представителю Tesla пришлось ограничиться метанием в стекло бейсбольного мяча, и такое воздействие стекло с целью выдержало. При этом на своём сайте компания продолжает рекламировать боковые стёкла пикапа как высокопрочные, способные выдержать попадание не только бейсбольного мяча со скоростью 112 км/ч, но и градин диаметром до 50 мм.

Как отмечает Electrek, стёкла одного из серийных пикапов Tesla Cybertruck уже прошли испытание вандалами в калифорнийском Окленде. Владелец оставил машину на стоянку со включенной охранной системой, которая записывает происходящее снаружи на бортовые камеры при обнаружении подозрительной активности.

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Источник изображения: Electrek

В объектив бортовых камер в итоге попал взломщик, который пытался проникнуть в салон Tesla Cybertruck, разбив при помощи инструмента боковое стекло. Удар по стеклу в двери водителя и соседней задней двери не привёл к разрушению стекла, хотя оно и покрылось трещинами.

Источник изображения: Electrek

Раздосадованный вор даже забрался на крышу пикапа, которая тоже имеет большую стеклянную секцию и попрыгал на ней, но и это не позволило ему попасть внутрь салона. Машина хоть и получила в результате заметные повреждения, защитила внутреннее пространство салона от вторжения злоумышленника.