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Новости Hardware Алексей Сычёв
Министр торговли США заявила, что субсидий на выпуск чипов на всех не хватит
Но даже в условиях дефицита финансирования стране нужно к 2030 году занять 20% рынка в сфере передовой литографии.

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Во время своего недавнего выступления, как сообщает Nikkei Asian Review, министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) сделала серию важных заявлений. Она пояснила, что её ведомство уже получило заявки на предоставление субсидий для строительства в США предприятий по выпуску чипов от примерно 600 компаний, но подавляющее большинство из них вообще никаких денег не получит. Из тех, что имеют шансы получить субсидии, будут довольствоваться не более чем половиной необходимой суммы. Министерство торговли США ведёт с соискателями трудные переговоры с просьбой со своей стороны сделать большее за меньшие деньги.

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Источник изображения: Intel

Из $39 млрд, предназначенных для субсидирования строительства предприятий в США, около $28 млрд достанутся тем производителям, которые собираются иметь дело с передовой литографией, причём приоритет будет отдаваться тем проектам, которые будут реализованы не позднее 2030 года. Дело в том, что к этому моменту США должны стать местом производства примерно 20% всех чипов в мире, выпускаемых по передовым техпроцессам, как рассчитывают власти страны. Оставшиеся $11 млрд, по всей видимости, будут направлены на развитие производства в США чипов по зрелым техпроцессам.

В целом, власти страны намереваются способствовать комплексному развитию национальной полупроводниковой отрасли, поэтому постараются поддерживать субсидиями не только обработку кремниевых пластин, но также тестирование чипов и их упаковку, а также разработку компонентов и выпуск сопутствующих материалов на территории США. Правительство готово покрывать субсидиями до 35% капитальных затрат компаний, решившихся построить в США заводы по выпуску чипов.

#сша #полупроводники #литографическое производство #субсидии
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