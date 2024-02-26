И собирается расширить ассортимент моделей до 11 штук уже в следующем году.

Молодая китайская компания Li Auto (Lixiang) развивается высокими темпами, но до сих пор ей приходилось работать в убыток, и только 2023 год принёс ей долгожданную прибыль в размере $1,6 млрд, как поясняет Bloomberg со ссылкой на отчётность автопроизводителя. Выручка по итогам года достигла $17,2 млрд, объёмы продаж последовательных гибридов, которые выпускает компания, выросли на 182% до 376 000 машин.

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Источник изображения: Li Auto

В 2024 году компания рассчитывает сохранить прибыльность компании, масштабировать бизнес и вкладываться в разработки. Квартальная выручка Li Auto выросла на 136% в годовом сравнении до $5,7 млрд, норма прибыли достигла 23,5% против ожидаемых 21,6%. По сути, такой показатель доходности позволяет Li Auto обойти Tesla с её 17,6%.

В текущем квартале Li Auto рассчитывает выручить до $4,5 млрд и отгрузить от 100 до 103 тысяч последовательных гибридов. Оба показателя ниже ожиданий аналитиков. Свой первый полностью электрический автомобиль Li Auto в формате минивэна собирается вывести на рынок в марте этого года. Уже к концу следующего года ассортимент моделей марки будет расширен с нынешних пяти до 11 штук, из них 5 будут «чистокровными» электромобилями, а остальные сохранят компоновку последовательного гибрида с ДВС, который не имеет механической связи с колёсами.