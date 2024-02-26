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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Связанные с властями КНР акционеры Alibaba в прошлом году формировали 6% выручки китайского гиганта
И это только в сфере торговли.

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Американские регуляторы то и дело упрекают или подозревают крупные китайские компании в связях с правительственными структурами, и уже только на одном этом основании накладывают на них санкции. Как отмечает Bloomberg, по запросу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group Holding раскрыл структуру своего акционерного капитала, и среди обладателей достаточно крупных пакетов акций его подразделений оказались структуры, так или иначе связанные с органами государственной власти КНР.

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Источник изображения: Bloomberg

В прошлом фискальном году, который завершился в марте 2023 года, такие подразделения «с государственным участием» формировали не более 6% выручки Alibaba Group от реализации товаров. Всего государственные компании владели долями в шести подразделениях Alibaba, связанных с торговлей, а общее их количество превышало 12 штук. Из шести торговых подразделений в пяти доля государственных структур не превышала 10%, и только в одной приближалась к 30%.

Компании с государственным участием в капитале также владеют долями подразделений Alibaba в сфере спортивной деятельности, здравоохранения, логистики и потребительских услуг. Небольшие пакеты акций разных подразделений китайского холдинга принадлежат инвестиционным фондам из Сингапура, Малайзии, ОАЭ и Катара. В прошлом году крупные компании Китая в технологическом секторе должны были передать в управление государству «золотые акции» в размере не более 1% капитала, которые дают держателям право назначать своих представителей в состав совета директоров и влиять на стратегические решения.

#китай #alibaba #alibaba group
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