В этом убеждены аналитики Cantor Fitzgerald.

Уходящая неделя запомнилась не только квартальной конференцией NVIDIA, но и мероприятием Intel, на котором представители компании поведали о намерениях компании к концу десятилетия войти в число двух крупнейших контрактных производителей мира, а к середине текущего десятилетия обойти TSMC по уровню технологического развития. Отраслевые эксперты данные амбиции оценили по-своему, и представители Bank of America вообще заявили, что лидерству TSMC ничего не угрожает. Ведущий мировой контрактный производитель чипов может противопоставить Intel не только технологическое превосходство, но и лучшую структуру затрат, а также оптимальную бизнес-модель.

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Источник изображения: GlobalFoundries

Аналитики Cantor Fitzgerald не сомневаются, что Intel сможет достигнуть поставленных целей, но ей для этого придётся серьёзно потрудиться. Они даже считают, что компания GlobalFoundries могла бы послужить для Intel интересным объектом для поглощения, хотя на практике мы видим, что последняя сейчас расширяет сотрудничество с UMC и Tower Semiconductor. Этого израильского контрактного производителя чипов она не смогла поглотить, поэтому не исключено, что теперь ищет новый объект для подобной консолидации активов.