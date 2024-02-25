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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung на следующей неделе продемонстрирует умное кольцо Galaxy Ring
Но полноценно выведет его на рынок позже.

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Агентство Bloomberg даёт понять, что анонсом умного браслета Galaxy Fit 3 активность Samsung в канун начала работы мероприятия MWC 2024 в Барселоне дело не ограничится, и на следующей неделе компания продемонстрирует умное кольцо Galaxy Ring, о котором упоминала на мероприятии Galaxy Unpacked в конце января.

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Источник изображения: Samsung Community

О полноценном анонсе первого в истории Samsung умного кольца говорить пока не приходится, но устройство хотя бы будет демонстрироваться посетителям MWC 2024 в Барселоне. Его полноценный дебют состоится до конца текущего года, по некоторым данным — не ранее июля. Хотя Samsung в конечном счёте хочет создать устройство, способное измерять содержание глюкозы в крови пользователя без необходимости прокалывать кожу, пока на появление соответствующей функции в Galaxy Ring рассчитывать не приходится. Зато следить за артериальным давлением и считывать ЭКГ, как предполагается, оно вполне сможет, не говоря уже о платежах через NFC.

#samsung #умное кольцо #galaxy ring #mwc 2024
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