Терпение и труд всё перетрут!

Даже производитель одного из самых популярных гибридов в прошлом — корпорация Toyota, использовала аэродинамические колпаки на колёсах Prius в качестве штатного оборудования машины, стремясь снизить сопротивление воздуху и расход топлива при движении. Компания Tesla в этом смысле тоже не стала изобретать велосипед при разработке электрического пикапа Cybertruck, позаботившись об улучшении аэродинамических характеристик даже такой машины со странными угловатыми формами кузова. На колёса пикапа изначально устанавливались аэродинамические колпаки, строго учитывающие геометрическую конфигурацию созданных специально для этой модели шин.

По данным ресурса Electrek, уже намотавшие на новеньких пикапах Cybertruck несколько тысяч километров первые владельцы стали обращать внимание на аномальный износ боковой части шин, который происходит из-за контакта с выступающими частями колпаков при переезде неровностей, на которых шина как бы «сплющивается» и выпирает в сторону. Между колпаками и шиной в штатном положении предусмотрен приличный зазор, но от периодического соприкосновения их это не спасает.

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Источник изображения: Electrek

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Не помогает сберечь шину даже тот факт, что выступающие оконечности колпаков в виде семилучевой звезды выполнены не из пластика, а из резины. У первых владельцев, разменявших около 3000 км пробега, боковина шины уже стёрлась в местах контакта с колпаками на величину до 3 мм. Это довольно серьёзная проблема, поэтому Tesla перестала оснащать отгружаемые клиентам пикапы колпаками и пообещала переработать их дизайн. Возможно, владельцы машин с колпаками старого дизайна получат новые без доплаты, но пока им предстоит сделать выбор между улучшением аэродинамических характеристик машины и увеличения ресурса редких и недешёвых шин.