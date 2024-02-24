Любой каприз за ваши деньги — главное, чтобы их было много.

Мониторя медийное пространство на предмет новостей с квартальной отчётной конференции NVIDIA, популярный в узких кругах ресурс WCCFTech наткнулся на одно из заявлений генерального директора компании Дженсена Хуана (Jensen Huang), которое имело отношение к возможности внесения изменений в дизайн серийных чипов по требованию отдельных заказчиков.

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Источник изображения: NVIDIA

Основатель NVIDIA хоть и признал, что так называемая «индивидуализация» (приемлемая замена для чужеродной «кастомизации») подразумевает большую работу по изменению дизайна и настроек различных систем, но это вовсе не подразумевает отсутствие у компании готовности предлагать клиентам подобные услуги. «Мы были бы более чем счастливы делать чипы с индивидуальным дизайном», — резюмировал глава NVIDIA.

Конечно, следует понимать, что он имеет в виду довольно крупных заказчиков, которые у компании появились на фоне бума систем искусственного интеллекта. Как мы узнали на днях, один из этих заказчиков напрямую формировал 13% выручки NVIDIA в прошлом фискальном году, а второй опосредованно формировал 19% выручки. Это уже тот масштаб бизнеса, который оправдывает внесение индивидуальных изменений в дизайн чипов.