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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Японии готовы выделить $5 млрд на строительство второго предприятия TSMC, которое будет выпускать 6-нм чипы
Строительство начнётся до конца текущего года.

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На этой неделе состоится церемония торжественного открытия совместного предприятия JASM, которое на юго-западе Японии при активном участии TSMC сможет к концу текущего года наладить выпуск 28-нм и 12-нм продукции. Как сообщает DigiTimes со ссылкой на японские СМИ, власти страны уже активно обсуждают с TSMC возможность строительства второго предприятие, которое в будущем позволит наладить на территории Японии выпуск 7-нм и 6-нм продукции.

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Источник изображения: AFP

Если всё пойдёт по плану, то строительство второго предприятия рядом с первым начнётся в конце текущего года, а правительственные субсидии смогут достичь $5 млрд, что в полтора раза большей той суммы, которую власти Японии выделили на строительство первого предприятия. Его акционерами, помимо TSMC, являются Sony (20%) и Denso (10%), но основная инвестиционная нагрузка легла именно на тайваньскую компанию. В общей сложности, на строительство двух предприятий в Японии она должна потратить около $20 млрд. Ходят слухи и о возможности строительства третьего предприятия, которое позволило бы выпускать ещё более совершенную полупроводниковую продукцию.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #япония #субсидии
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