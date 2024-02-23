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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung продолжает сокращать объёмы выпуска памяти типа NAND
Спрос пока не растёт в той степени, чтобы вернуться к наращиванию объёмов выпуска.

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Компания Samsung Electronics в разгар прошлогоднего кризиса перепроизводства на рынке твердотельной памяти позже всех приступила к сокращению объёмов выпуска микросхем типа NAND, а теперь она даже на фоне роста цен не спешит переходить к увеличению объёмов производства, как сообщает издание The Chosun Daily. Сейчас мощности Samsung по выпуску твердотельной памяти загружены от силы на половину своих возможностей.

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Источник изображения: Samsung

Как поясняют эксперты, ситуация на рынке складывается таким образом, что покупатели тратят деньги на твердотельные накопители для серверных систем в последнюю очередь. Все бюджеты сейчас в первую очередь достаются производителям ускорителей вычислений, а если речь идёт о производстве памяти, то наибольшей популярностью пользуются микросхемы типов DDR5 и HBM. Накопители не так важны для систем искусственного интеллекта, и если покупатели и готовы тратить на них деньги, то нередко ради экономии предпочтение отдаётся жёстким дискам на магнитных пластинах.

#samsung #аналитика #полупроводники #ddr5 #nand #hbm
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