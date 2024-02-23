В Калифорнии этому мешает октябрьский инцидент с наездом на пешехода.

В начале октября прототип беспилотного такси наехал на пешехода в Сан-Франциско, попавшего под колёса от другой машины, а затем протащил зажатую под днищем пострадавшую около шести метров, прежде чем остановиться окончательно. Этот прецедент стал причиной приостановления лицензии Cruise на осуществление коммерческих перевозок на беспилотных такси в штате Калифорния, но компания по собственной инициативе приостановила их эксплуатацию и в прочих штатах. Как отмечает Bloomberg, в скором времени Cruise надеется возобновить тестирование беспилотных такси в двух городах Техаса — Хьюстоне и Далласе.

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Источник изображения: Cruise Automation

За рулём прототипов будут находиться страхующие испытатели, что является важным условием обеспечения безопасности таких поездок с пассажирами на борту. Помимо Сан-Франциско, до октябрьского происшествия Cruise располагала парком беспилотных такси на территории Финикса, Остина и Хьюстона, а сбором информации занималась в Атланте, Сиэтле, Майами и в одном из населённых пунктов Северной Каролины. По официальным данным, Cruise собирается возобновить тестирование сначала в каком-то одном городе, причём часть прототипов будет постоянно управляться водителями с целью сбора информации для обучения автопилота. По слухам, в текущих условиях для этого лучше всего подходит Хьюстон, но и здесь до начала работы прототипов Cruise может пройти несколько месяцев.