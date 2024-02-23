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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA впервые обозначила Huawei в списке главных конкурентов
Санкции помогают второй из них расширить своё влияние на домашнем рынке Китая.

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Представителям Reuters удалось обнаружить в тексте годового отчёта NVIDIA по форме 10-K интересное новшество: впервые китайская компания Huawei Technologies упоминается в качестве одного из крупных конкурентов самой NVIDIA. Основаниями для этого являются наличие у Huawei способности разрабатывать и выпускать ускорители вычислений для систем искусственного интеллекта, центральные процессоры серверного назначения и телекоммуникационные компоненты.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Логика NVIDIA становится более понятной и в контексте сокращения выручки компании на китайском рынке, вызванного расширением санкций США. Как упоминалось вчера, китайский рынок в прошлом квартале обеспечил NVIDIA не более 6% серверной выручки, хотя в целом он продолжает формировать до одной пятой всей выручки компании. Выпускающая ускорители вычислений Huawei хоть и давно находится под санкциями США, они не мешают ей поставлять собственную продукцию китайским потребителям, часть из которых будет вынуждена отказаться от ускорителей вычислений NVIDIA.

#nvidia #китай #huawei #санкции
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