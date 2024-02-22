Компания почти на треть выручки зависит от двух крупных клиентов.

Годовой отчёт NVIDIA по форме 10-K появился на сайте компании в день публикации квартального отчёта, и это сильно облегчило анализ структуры выручки этого поставщика ускорителей вычислений. Во-первых, как стало понятно, реализация видеокарт как таковых принесла NVIDIA в четвёртом квартале в 4,5 раза меньше средств, чем отгрузка ускорителей вычислений серверного назначения. По итогам года 77% выручки компании приходились на серверный сегмент.

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Источник изображения: NVIDIA

В годовом отчёте по форме 10-K компания призналась, что один крупный клиент формировал в прошлом фискальном году 13% всей выручки NVIDIA, он закономерно относился к серверному сегменту рынка. По всей видимости, речь идёт о ком-то из провайдеров облачных услуг. Тем более, что руководство компании на квартальном мероприятии указало на способность облачных провайдеров формировать примерно половину всей серверной выручки NVIDIA по итогам прошлого квартала.

Более того, NVIDIA призналась в своей документации, что один из её клиентов косвенно контролировал 19% всей годовой выручки компании. Если учесть, что она по итогам 2024 фискального года выручила более $60 млрд, то на долю таинственного клиента пришлось немногим менее $12 млрд. Это серьёзная сумма и серьёзная зависимость, поэтому руководство NVIDIA и упоминает данный фактор в разделе, описывающим риски для её бизнеса. Что характерно, в 2022 и 2021 годах не нашлось ни одного клиента, который бы формировал более 10% выручки NVIDIA, так что гигантов в этой сфере компания вырастила только в 2023 году именно на волне бума систем искусственного интеллекта.