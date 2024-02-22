Ей это даже может быть выгодно.

Представители Tom’s Hardware на недавнем мероприятии Intel не упустили возможности задать генеральному директору компании Патрику Гелсингеру (Patrick Gelsinger) вопрос о готовности её контрактного подразделения наладить выпуск чипов по заказу конкурирующих компаний. Глава Intel не стал ходить вокруг да около, и дважды отчётливо произнёс, что компания готова выпускать чипы по заказу NVIDIA, Qualcomm, Google, Amazon, Microsoft и даже AMD.

реклама

Источник изображения: Intel

Если слухи приписывали Intel и NVIDIA взаимную заинтересованность в использовании производственных мощностей первой для нужд второй, то в отношении AMD подобные идеи звучат впервые. И это тем более необычно, что обсуждает это действующий генеральный директор Intel. Как он добавил, с этого года финансовая отчётность контрактного подразделения Intel Foundry Service будет обособлена ещё сильнее, и в своих отношениях с клиентами оно получит относительную свободу. В идеале Intel хотела бы стать контрактным производителем мирового масштаба, чьи мощности сосредоточены «на западе». Заполнять свои предприятия заказами Intel собирается максимально, поэтому ради достижения этой цели готова выпускать продукцию даже для прямых конкурентов.