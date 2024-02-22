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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Министр торговли США настаивает на необходимости увеличения субсидий на выпуск чипов
Intel своей доли пока не дождалась.

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Агентство Bloomberg позволило сформировать картину специфики выступления министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo) на мероприятии Intel, посвящённом рассказам о планах компании в области литографии. Чиновница выступала по видеоконференцсвязи и сделала упор на необходимости увеличения размеров субсидий, которые власти США предоставляют компаниям, желающим организовать выпуск чипов на территории страны. Напомним, что принятый в 2022 году «Закон о чипах» предусматривает выделение на эти нужды $39 млрд безвозвратных субсидий и $75 млрд в виде льготных кредитов.

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Источник изображения: Bloomberg

Как пояснила Джина Раймондо, если США хотят сохранить мировое лидерство в сфере технологий, то потребуется некий новый «Закон о чипах», который позволит привлечь в отрасль дополнительные средства. «Мы отстали слишком сильно. Мы потеряли мяч из виду», — образно обрисовала ситуацию министр. Она подтвердила, что общалась с основателем OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman), и теперь разделяет его мнение, что для запланированных темпов развития отрасли высоких технологий рынку потребуется «умопомрачительное количество чипов».

Непосредственно о величине субсидий для нужд Intel министр торговли США во время своего выступления ничего не сказала, но назвала компанию «американским чемпионом». По словам руководства Intel, объявление о выделении средств из бюджета на поддержку проектов компании на территории США будет скоро сделано.

#intel #сша #полупроводники #субсидии
Источник: bloomberg.com
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