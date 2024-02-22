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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Microsoft закажет Intel выпуск процессоров по технологии 18A
Четвёртый клиент на новейший техпроцесс назван.

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Ресурс Tom’s Hardware напомнил, что на мероприятии Intel для клиентов и партнёров в сфере контрактного производства чипов руководство компании обещало назвать четвёртого крупного клиента на техпроцесс Intel 18A, и судя по контексту мероприятия, им стала корпорация Microsoft. Она собирается поручить Intel изготовление некоего самостоятельно разработанного процессора по данной технологии, хотя сроки начала его выпуска не уточняются. При этом освоить массовый выпуск чипов по технологии Intel 18A как таковой компания готова до конца текущего года, поэтому Microsoft наверняка начнёт получать свои заказы в ближайшие два года.

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Источник изображения: Reuters

Напомним, что три других клиента на техпроцесс Intel 18A уже названы: это шведская компания Ericsson, а также оборонные гиганты Boeing и Northrop Grumman. Компанию им на определённом этапе составит Microsoft, а общий портфель заказов Intel на контрактном направлении теперь тянет на $15 млрд вместо прежних $10 млрд. Кстати, в 2026 году Intel надеется предложить своим клиентам техпроцесс Intel 14A, но эта тема заслуживает отдельного упоминания в новостях.

#intel #microsoft #полупроводники #литографическое производство #intel 18a
Источник: tomshardware.com
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