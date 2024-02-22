Для пессимизма нет оснований.

Финансовые результаты деятельности NVIDIA в прошлом квартале и году превзошли ожидания аналитиков и обновили рекордные уровни, а прогноз на текущий квартал тоже оказался лучше, чем ожидали инвесторы. Конкретно, выручка компании в минувшем квартале выросла на 265% в годовом сравнении до рекордных $22,1 млрд, а по итогам всего фискального года она увеличилась на 126% до $60,9 млрд. В текущем квартале, как ожидается, компания выручит $24 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

В структуре годовой выручки три четверти пришлись на серверный сегмент. В квартальном выражении серверная выручка NVIDIA выросла на 409% до $18,4 млрд. В масштабах всего прошлого года серверное направление принесло компании на 217% больше, чем годом ранее, а именно $47,5 млрд. Игровая выручка, к слову, в пределах квартала выросла на 56% до $2,87 млрд, а по итогам года увеличилась на 15% до $10,5 млрд. Представители компании отметили, что участники торговой цепочки начинают приобретать видеокарты в больших количествах после затишья, вызванного перепроизводством продукции.

В серверном сегменте, как пояснило руководство NVIDIA, имеющихся усилий компании по наращиванию поставок продукции всё равно не хватит, чтобы удовлетворить спрос до конца текущего года. Тем более, если учитывать выход новых ускорителей поколения B100, дебют которых намечен на текущий год. В ближайшие пять лет серверный парк удвоится, по мнению главы NVIDIA, а потому участники рынка получат возможность зарабатывать сотни миллиардов долларов США в год. После закрытия торгов акции NVIDIA выросли в цене примерно на 10%.