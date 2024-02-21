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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung окончательно избавилась от акций ASML, которые покупала в 2012 году
Делалось это ради освоения EUV-литографии всеми участниками рынка.

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В прошлом квартале, как отмечает Bloomberg, южнокорейская компания продала оставшиеся у неё акции нидерландского холдинга ASML, которые по примеру Intel и TSMC покупала в 2012 году для обеспечения этого поставщика оборудования необходимым капиталом для разработки и начала массового производства сканеров, способных работать с так называемой EUV-литографией. Появление на рынке соответствующего оборудования впоследствии позволило TSMC, Samsung и Intel освоить выпуск чипов по техпроцессам «тоньше» 7 нм. Впрочем, с Intel судьба сыграла злую шутку: она потратила на акции ASML больше всего, а EUV-литографию внедрила позже всех.

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Источник изображения: Intel

Впрочем, возвращаясь к активности Samsung по избавлению от акций ASML, стоит добавить, что в 2012 году она купила 3% этих акций, а в прошлом квартале избавилась от последних 0,4% акций. Если в 2012 году Samsung потратила на покупку 3% акций ASML более $500 млн, то оставшиеся 0,4 акций компании она в прошлом квартале продала примерно за $930 млн. Самая крупная сделка по продаже акций ASML южнокорейским производителем чипов пришлась на 2016 год, когда пакет сократился в два раза. Поскольку акции ASML с 2012 года неуклонно увеличивались в цене, то Samsung смогла не только помочь производителю оборудования, но и сама заработала на его акциях.

#samsung #финансы #полупроводники #акции #asml
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