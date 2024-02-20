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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Первый пациент Neuralink с чипом в головном мозге научился управлять курсором мыши
Look ma, no hands!

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Основатель стартапа Neuralink Илон Маск (Elon Musk) в сервисе аудиочатов Spaces своей социальной сети X вчера вечером заявил, что первый пациент, которому в головной мозг был имплантирован чип для управления компьютером при помощи «силы мысли», не только идёт на поправку, но и демонстрирует успехи в освоении новых функций своего тела. Как поясняет Reuters со ссылкой на слова Маска, этот пациент уже научился передвигать курсор мышки на экране компьютера исключительно через мозговой имплант.

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Источник изображения: Neuralink

Сейчас команда специалистов Neuralink работает над тем, чтобы пациент мог в единицу времени совершать как можно больше кликов компьютерной мышью, которой он управляет мысленно. Если первый эксперимент Neuralink по вживлению импланта в головной мозг завершится успешно, то последующие операции такого плана с использованием специализированного высокоточного медицинского робота будут проведены в течение текущего года. Ранее подобные эксперименты Neuralink проводила на овцах, свиньях и обезьянах (на фото выше). К клиническим испытаниям импланта на людях привлекаются добровольцы из числа частично парализованных пациентов с серьёзными нарушениями моторных функций.

#илон маск #neuralink #имплант #интерфейс мозг-компьютер
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