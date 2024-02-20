Не факт, что это приведёт её к успеху.

Коммунистическая партия Китая, как сообщает Bloomberg, на одном из правительственных заседаний недавно решила усилить государственный контроль за развитием полупроводниковой отрасли и сферы искусственного интеллекта. Власти ставят перед страной задачу уверенного соперничества с США на этих направлениях. Чиновники также собираются выработать более чёткую и понятную политику в этой сфере.

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Источник изображения: SMIC

Аналитики Grow Investment Group поясняют, что для достижения технологического суверенитета в сфере производства полупроводниковых компонентов Китай должен направить на соответствующие цели все свои имеющиеся финансовые ресурсы, и при этом их ещё и не хватит. При этом нет гарантии, что правительственные кураторы смогут правильно расставлять приоритеты в развитии отрасли. По крайней мере, на рынке электромобилей в результате многих лет государственной поддержки Китай сейчас столкнулся с излишками производственных мощностей и ценовыми войнами среди участников рынка. С 2017 года, по мнению экспертов, активное участие государства в развитии полупроводниковой отрасли КНР не принесло видимых результатов.