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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
Точнее, один из них был установлен на частоте, приближённой к 6.0 ГГц.

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Давний участник нашей конференции Traktor завершил прошлую неделю новыми рекордами среди процессоров с двадцатью ядрами сразу в нескольких дисциплинах. Например, в тесте 3DMark11 Physics он достиг результата 37 584 балла, разогнав при помощи необслуживаемой системы жидкостного охлаждения Arctic Liquid Freezer II-240 центральный процессор Intel Core i7-14700KF до частоты 5670 МГц. Автор особо подчёркивает, что ещё не снимал с процессора крышку, но намекает, что это его временное состояние.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

Чтобы заставить указанный процессор работать на частоте 5670 МГц при активности двадцати ядер и 28 потоков, Traktor открыл окно в помещении, в котором производил тесты, после чего температура воздуха в окрестностях тестового стенда опустилась до плюс четырёх градусов Цельсия. За окном в тот день было минус три градуса по шкале Цельсия.

Источник изображения: HWBot, Traktor

В тесте wPrime 32M результат в 1,403 секунды был показан при частоте процессора 5959 МГц, он стал лучшим среди моделей с двадцатью ядрами. В тесте y-cruncher Pi-5b на частоте 5700 МГц был получен результат 1 минута 42,921 секунды, что также соответствует лучшему достижению среди процессоров с двадцатью ядрами. Само собой, в модельном зачёте все три перечисленных результата тоже были лучшими.

#intel #экстремальный разгон #разгон процессора #intel raptor lake refresh #traktor
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