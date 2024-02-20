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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Темпы роста выручки NVIDIA уже к лету могут начать замедляться
Конкуренты неизбежно заявят о себе.

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Со дня на день будет опубликован квартальный отчёт NVIDIA, аналитики в среднем ожидают увеличение выручки компании более чем с три раза до $20 млрд в годовом сравнении, но представители The Futurum Group считают нужным предупредить инвесторов, что подобные темпы роста выручки NVIDIA не будут наблюдаться вечно. По их словам, сейчас компания контролирует от 98 до 99% рынка ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, а такую долю на привлекательном для конкурентов рынке удерживать бесконечно долго просто нереально.

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Источник изображения: Huang

Уже в середине этого года, как считаю аналитики, NVIDIA столкнётся с замедлением темпов роста выручки на серверном направлении, и фактически выручка компании может даже последовательно сократиться. В долгосрочной же перспективе на этом рынке у компании появятся от пяти до шести конкурентов, и это вынудит NVIDIA не только уступить им часть рыночных позиций, но и поступиться нормой прибыли.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект
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