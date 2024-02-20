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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GlobalFoundries получит $1,5 млрд субсидий по «Закону о чипах» в США
Новое предприятие по выпуску чипов появится в штате Нью-Йорк.

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Когда в разгар пандемии наблюдался пресловутый дефицит полупроводниковых компонентов для автомобилей, компания GlobalFoundries начала заключать с автопроизводителями и их партнёрами долгосрочные контракты, используя крупные авансовые платежи клиентов для финансирования расширения собственных производственных мощностей. Теперь у этого номинально американского производителя чипов, который основную часть истории своего существования подпитывался за счёт средств арабских акционеров, как сообщает Reuters, появилась возможность покрыть часть затрат на расширение производства в США за счёт федеральных субсидий на общую сумму $1,5 млрд.

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Источник изображения: GlobalFoundries

По условиям предварительного соглашения с Министерством торговли США, компания GlobalFoundries получит $1,5 млрд на строительство новых и расширение существующих производственных мощностей в штатах Нью-Йорк и Вермонт. На данный момент это самая крупная субсидия из выделенных в рамках принятого в 2022 году «Закона о чипах». GlobalFoundries также получит до $1,6 млрд в виде льготных кредитов, а всего данные проекты привлекут в обоих штатах до $12,5 млрд инвестиций.

Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) подчеркнула, что чипы, которые будут выпускаться GlobalFoundries на новых предприятиях в США, имеют важное значение для национальной безопасности. Судьба проектов TSMC, Intel и Samsung с точки зрения их субсидирования американскими властями должна быть решена до конца марта, как ранее отмечала чиновница. Кроме того, в штате Нью-Йорк на новых мощностях GlobalFoundries будет выпускать полупроводниковые компоненты для автомобильной промышленности. Полторы недели назад GlobalFoundries и General Motors объявили о заключении долгосрочного соглашения на поставку автомобильных чипов. По словам Джины Раймондо, будущее предприятие GlobalFoundries в штате Нью-Йорк будет выпускать востребованные в отрасли чипы, которые в настоящее время нигде в США не производятся. Напомним, что наличие крупных арабских акционеров не мешает GlobalFoundries заключать крупные оборонные контракты в США.

#сша #полупроводники #литографическое производство #globalfoundries #субсидии
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